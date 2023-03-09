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Невеликий дощ, місцями зі снігом, але до +17. Де саме чекати опади завтра

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Україна , Четвер 09 березня 2023 14:32
Невеликий дощ, місцями зі снігом, але до +17. Де саме чекати опади завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 березня, у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та на Волині очікується дощ, а на півночі - дощ з мокрим снігом. У цьому температура повітря підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.

Вітер

переважно південно-західний (вночі на Правобережжі - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.

Невеликий дощ, місцями зі снігом, але до +17. Де саме чекати опади завтра

Як повідомлялось, весна для українців розпочалася снігопадами та холодом, проте початку березня це явище притаманне. Проте вже зовсім скоро можна готуватися до потепління, адже температурні стовпчики почнуть помітно підвищуватися.

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