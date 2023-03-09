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Небольшой дождь, местами со снегом, но до +17. Где ждать осадков завтра

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Украина, Четверг 09 марта 2023 14:32
Небольшой дождь, местами со снегом, но до +17. Где ждать осадков завтра Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 марта, в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни ожидается дождь, а на севере - дождь с мокрым снегом. При этом температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в Украине, днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни небольшой дождь, в северной части с мокрым снегом.

Ветер

преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью 2-7° тепла, на севере страны от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°, в северных областях 4-9° тепла.

Небольшой дождь, местами со снегом, но до +17. Где ждать осадков завтра

Как сообщалось, весна для украинцев началась снегопадами и холодом, однако в начале марта это явление присуще. Однако уже совсем скоро можно готовиться к потеплению, ведь температурные столбики начнут заметно повышаться.

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