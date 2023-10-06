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Невеликі дощі, можливі грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 07:00
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Невеликі дощі, можливі грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: на лівобережній частині України сьогодні очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня, буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про можливі грози та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На лівобережній частині нашої країни очікуються невеликі дощі. Місцями можливі грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на півночі та сході України прогнозуються шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +14 +19 градусів. На півдні очікується +18 +23 градуси, а в Карпатах лише +9 +14.

Вночі по всій країні похолодає. Стовпчики термометрів покажуть +7 +12 градусів, а в Карпатах +2 +7.

Невеликі дощі, можливі грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, вдень дощів не очікується. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде +14 +16, а вночі похолодає до +10 +12 градусів.

Невеликі дощі, можливі грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Тепло закінчується

Нагадаємо, наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що тепло скоро закінчиться.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

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