UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невелике похолодання, але спека утримається на півдні і сході: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 19 липня, в Україні очікується невелике похолодання. Однак сильна спека утримається на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується змінлива хмарність та без опадів, окрім Карпат, де вдень і на південному сході місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та Вінницькій областях становитиме +16 +21 градус, а вдень +25 +30. В Карпатах вночі буде +14 +17 градусів, а вдень +18 +23. На інших територіях вночі очікується +20 +25, а вдень +29 +34. 

При цьому в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму очікується сильна спека з температурою +35 +38 градусів.

Погода в столичному регіоні

В Києві та області на завтра прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. 

При цьому температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градусу, а вдень від +25 до +30. У столиці вночі очікується близько +20, а вдень +27 +29 градусів.

Новий температурний рекорд у Києві

17 липня в Києві було зафіксовано найвищу за час спостережень максимальну температуру повітря для цієї дати - 35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник, установлений 2016 року, було перевищено на 0,2 градуса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні