Невелике похолодання, але спека утримається на півдні і сході: прогноз погоди на завтра

У пʼятницю, 19 липня, в Україні очікується невелике похолодання. Однак сильна спека утримається на півдні та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.
За прогнозом синоптиків, завтра очікується змінлива хмарність та без опадів, окрім Карпат, де вдень і на південному сході місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі у західних, північних та Вінницькій областях становитиме +16 +21 градус, а вдень +25 +30. В Карпатах вночі буде +14 +17 градусів, а вдень +18 +23. На інших територіях вночі очікується +20 +25, а вдень +29 +34.
При цьому в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму очікується сильна спека з температурою +35 +38 градусів.
В Києві та області на завтра прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
При цьому температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градусу, а вдень від +25 до +30. У столиці вночі очікується близько +20, а вдень +27 +29 градусів.
17 липня в Києві було зафіксовано найвищу за час спостережень максимальну температуру повітря для цієї дати - 35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник, установлений 2016 року, було перевищено на 0,2 градуса.
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