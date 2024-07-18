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Невелике похолодання, але спека утримається на півдні і сході: прогноз погоди на завтра

Четвер 18 липня 2024 14:32
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Невелике похолодання, але спека утримається на півдні і сході: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 19 липня, в Україні очікується невелике похолодання. Однак сильна спека утримається на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується змінлива хмарність та без опадів, окрім Карпат, де вдень і на південному сході місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та Вінницькій областях становитиме +16 +21 градус, а вдень +25 +30. В Карпатах вночі буде +14 +17 градусів, а вдень +18 +23. На інших територіях вночі очікується +20 +25, а вдень +29 +34.

При цьому в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму очікується сильна спека з температурою +35 +38 градусів.

Невелике похолодання, але спека утримається на півдні і сході: прогноз погоди на завтра

Погода в столичному регіоні

В Києві та області на завтра прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градусу, а вдень від +25 до +30. У столиці вночі очікується близько +20, а вдень +27 +29 градусів.

Новий температурний рекорд у Києві

17 липня в Києві було зафіксовано найвищу за час спостережень максимальну температуру повітря для цієї дати - 35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник, установлений 2016 року, було перевищено на 0,2 градуса.

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