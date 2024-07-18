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Небольшое похолодание, но жара удержится на юге и востоке: прогноз погоды на завтра

Четверг 18 июля 2024 14:32
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Небольшое похолодание, но жара удержится на юге и востоке: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 19 июля, в Украине ожидается небольшое похолодание. Однако сильная жара сохранится на юге и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность и без осадков, кроме Карпат, где днем и на юго-востоке местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных и Винницкой областях составит +16 +21 градус, а днем +25 +30. В Карпатах ночью будет +14 +17 градусов, а днем +18 +23. На остальных территориях ночью ожидается +20 +25, а днем +29 +34.

При этом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму ожидается сильная жара с температурой +35 +38 градусов.

Небольшое похолодание, но жара удержится на юге и востоке: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киеве и области на завтра прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса, а днем от +25 до +30. В столице ночью ожидается около +20, а днем +27 +29 градусов.

Новый температурный рекорд в Киеве

17 июля в Киеве была зафиксирована самая высокая за время наблюдений максимальная температура воздуха для этой даты - 35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель, установленный в 2016 году, был превышен на 0,2 градуса.

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