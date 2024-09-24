"Невдячні". Патріарх Варфоломій жорстко пройшовся по РПЦ

Патріарх зазначив, що турбота Константинополя завжди полягала в єдності та співпраці між Православними Церквами, але деякі церкви, зокрема РПЦ, повернулися проти свого благодійника.

"Турбота Вселенського Патріархату - це єдність і конструктивна співпраця між Православними Церквами. Разом ми утворюємо Єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву, і ми повинні говорити одним голосом і давати єдине свідчення світу", - наголосив він.

Варфоломій згадав організацію Святого і Великого Собору на Криті у 2016 році як приклад зусиль, спрямованих на об'єднання Православ'я, але наголосив, що РПЦ та деякі інші церкви відмовилися брати участь. Він також прокоментував опір Москви визнанню автокефалії Православної Церкви України (ПЦУ), згадавши невдалі спроби Патріарха Кирила відмовити Константинополь від цього кроку.

"Всі дивляться на Вселенський Патріархат як на точку відліку, центр Православ'я, люблячу Церкву-Матір. За винятком древніх Александрійського, Антіохійського та Єрусалимського Патріархатів, а також Кіпрської Церкви, всі новіші Церкви, включаючи невдячну Російську Церкву, мають своє коріння у Вселенському Патріархаті. Ці Церкви колись були частиною нашої юрисдикції до того, як стали автокефальними, деякі з них, на жаль, повернулися проти свого благодійника", - пояснив він.

Вселенський Патріарх заявив, що надання автокефалії Православній Церкві України було неминучим кроком, який визнає право мільйонів українців на незалежну Церкву, вільну від впливу Москви. Він також згадав, що інші Православні Церкви з часом визнають автокефалію ПЦУ, як це вже сталося з іншими автокефальними церквами в минулому.