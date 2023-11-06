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"Невдалий подарунок". Стали відомі нові подробиці загибелі майора Частякова

Понеділок 06 листопада 2023 22:53
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"Невдалий подарунок". Стали відомі нові подробиці загибелі майора Частякова Фото: Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ (з відкритих джерел)
Автор: Валерія Поліщук, Дмитро Левицький

Гранати, які призвели до смерті помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова, подарував колега.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

Гранати входили до "подарункового набору", який на день народження йому презентував колега - полковник Тімченко.

Під час дачі свідчень генерал заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат.

Джерела зазначають, що інформацію підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми", - зазначило джерело.

При цьому повідомляється, що Тімченко залишив собі дві гранати.

Загибель помічника Залужного

Ввечері 6 листопада стало відомо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний вже відреагував на загибель свого помічника, заявивши, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Усі деталі трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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