"Неудачный подарок". Стали известны новые подробности гибели майора Частякова

Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения ему презентовал коллега - полковник Тимченко.

Во время дачи показаний генерал заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Источники отмечают, что информацию подтвердили и трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы", - отметил источник.

При этом сообщается, что Тимченко оставил себе две гранаты.

Гибель помощника Залужного

Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Полиция прибыла на место происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника, заявив, что Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

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