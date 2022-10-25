Невдачі окупантів біля Бахмута та наступ ЗСУ під Херсоном: мапи боїв на ранок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскол - Кремінна

Українські сили вели контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового 23 та 24 жовтня. Міноборони Росії стверджували, що нібито російські сили відбили українську атаку у напрямку Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної). 24 жовтня. А ЗСУ зробили спробу наступу у Білогорівці Луганської області.

Генштаб України підтвердив, що 24 жовтня українські сили звільнили Кармазинівку, М'ясожарівку та Невське у Луганській області та Новосадове в Донецькій області.

Генштаб України повідомив, що 24 жовтня ЗСУ відбили атаки російських військ на півночі Харківської області вздовж кордону Харківсько-Білгородської області в районі Землянок та Чугунівки Харківської області.

Херсонська область

Російські сили, ймовірно, намагаються зайняти запасні позиції ближче до Дніпра та, як повідомляється, створюють умови для оборони Херсона. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу у невстановлених місцях у Миколаївській та Херсонській областях. Оперативне командування "Південь" додало, що російські сили зберігають свої оборонні позиції на тлі евакуації цивільних окупаційних установ та управлінського персоналу.



Українські сили продовжували проводити контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області в період з 23 по 24 жовтня. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські сили нібито придушили українські контратаки на Брускінське, П'ятихатки та Трифонівку на півночі Херсонської області 24 жовтня. Російські сили продовжували обстрілювати та наносити авіаудари на північному заході Херсонської області вздовж лінії зіткнення.

23 та 24 жовтня українські сили продовжили кампанію з перехоплення у центральній та північній частині Херсонської області.

Генштаб України також повідомив, що внаслідок удару України за пунктом зосередження російської живої сили у Новій Каховці було поранено близько 150 російських військовослужбовців та знищено шість одиниць військової техніки. Також українські сили знищили чотири склади боєприпасів у Первомайському та Бериславському районах.

Донбас

24 жовтня російські війська втратили територію біля Бахмуту. На кадрах із геолокацією, опублікованих 24 жовтня, видно, що українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута, за 2,5 км на схід від центру міста.

Російські війська продовжували наземні атаки на Донеччині 23 та 24 жовтня. Також українські війська відбили російські наземні атаки на Бахмут, на північний схід від Бахмута в районі Спірного, Соледара, Бахмутського і на південь від Бахмута в районі Кліщівки, Іванграда, Озарянівки.

Український генеральний штаб також повідомив, що 23 і 24 жовтня українські сили відбили наземні атаки російських військ на Авдіївку, на захід від Авдіївки в районі Первомайського, на південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та Невельського, Авдіївки у бік Пісків та Мар'їнки.

Генштаб України повідомив, що 23 жовтня російські війська провели невдалу контратаку під Новомихайлівкою на заході Донецької області.