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Невдача в Лізі націй: скільки збірна України заробила за турнір

Фото: Збірна України фінішувала другою у квартеті B1 Ліги націй (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Програвши боротьбу за вихід у Дивізіон A, збірна України завершила турнір зі скромними фінансовими здобутками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

"Синьо-жовті" заробили 1,5 млн євро призових у другому розіграші Ліги націй УЄФА. Ці кошти надійдуть на рахунки Української асоціації футболу з "фонду солідарності" турніру.

Усі європейські збірні мали гарантовані виплати за участь у сезоні 2022/23. Для національних команд Дивізіону B, де виступала і збірна України, вони були зафіксовані на рівні 1,5 млн. За перемогу в групі чотири збірні, зокрема і Шотландія, яка обійшла українців, отримали вдвічі більше.

У Дивізіоні A всі команди отримали по 2,25 млн євро, у Дивізіоні C – 1,125 млн, у Дивізіоні D – 750 тисяч євро. Переможці груп теж подвоїли свої виплати. Учасники "фіналу чотирьох" – Хорватія, Італія, Нідерланди та Іспанія – наступного літа зароблять більше.

У середу збірна України звела внічию матч із Шотландією і залишилася в Дивізіоні B Ліги націй. "Синьо-жовті" набрали 11 очок і відстали від британців на один пункт. Позаду ж залишилися збірні Ірландії та Вірменії.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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