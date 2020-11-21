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В Неваде суд отказался приостановить сертификацию выборов

Невада, Суббота 21 ноября 2020 05:58
В Неваде суд отказался приостановить сертификацию выборов
Фото: выборы в США (twitter com Omar Jeminez)
Автор: Артур Родивилов

В штате Невада судья Глория Старнем отказала кандидату от Республиканской партии Джиму Марченту, баллотировавшемуся в Конгресс от округа Кларк, приостановить сертификацию результатов всеобщих выборов США. Она отметила, что это помешает учесть голоса порядка 1 млн избирателей.

Об этом сообщает местное издание 8 News Now.

По ее словам, у суда нет подобной юрисдикции.

Отрыв Марчента от действующего члена палаты представителей демократа Стивена Хорсфорда составил лишь в 16 тыс. голосов. Округ Кларк с населением более двух миллионов человек включает мегаполис Лаc-Вегас и более 70% населения Невады.

Ранее округ в числе ряда других регионов штата сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

17 ноября действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал власти округа Кларк в Неваде, которые, по его словам, "не уверены в безопасности выборов". Таким образом Трамп прокомментировал сообщение члена его предвыборного штаба, республиканца Адама Лаксальта.

Напомним, штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

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