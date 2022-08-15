Неустойчивая и жаркая погода: что ожидает Украину в ближайшую неделю

По ее словам, в это время в Украине устанавливается поле повышенного давления и наблюдается жаркая погода. В конце июля - начале августа обычно наблюдаются долгие периоды антициклональной погоды.

"Но в этом году у нас неустойчивая погода из-за того, что заходит прохладный и влажный воздух с северо-запада и севера и встречается с теплым воздухом тропического происхождения, который поступает с юга и юго-востока. Таким образом, мы имеем неустойчивую погоду на территории Украины с кратковременными грозовыми дождями", - сказала она.

Как отметила синоптик, в ближайшую неделю, по крайней мере, в первой половине, будут продолжаться кратковременные дожди с грозами.

Голеня сообщила, что во вторник, 16 августа в западных и центральных областях местами могут быть значительные дожди с температурами 25-30 градусов. В то же время на юге и востоке будет жарко - 30-36 градусов.

"В ближайшее время теплая и неустойчивая погода", - констатировала синоптик.