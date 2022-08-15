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Неустойчивая и жаркая погода: что ожидает Украину в ближайшую неделю

Фото: в Украине ожидаются жара и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Погода в Украине в ближайшую неделю будет несколько отличаться от типичной для этого периода года. Ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, в это время в Украине устанавливается поле повышенного давления и наблюдается жаркая погода. В конце июля - начале августа обычно наблюдаются долгие периоды антициклональной погоды.

"Но в этом году у нас неустойчивая погода из-за того, что заходит прохладный и влажный воздух с северо-запада и севера и встречается с теплым воздухом тропического происхождения, который поступает с юга и юго-востока. Таким образом, мы имеем неустойчивую погоду на территории Украины с кратковременными грозовыми дождями", - сказала она.

Как отметила синоптик, в ближайшую неделю, по крайней мере, в первой половине, будут продолжаться кратковременные дожди с грозами.

Голеня сообщила, что во вторник, 16 августа в западных и центральных областях местами могут быть значительные дожди с температурами 25-30 градусов. В то же время на юге и востоке будет жарко - 30-36 градусов.

"В ближайшее время теплая и неустойчивая погода", - констатировала синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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Погода в Украине