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Netflix в США начал транслировать сериал "Слуга народа"

Сериал "Слуга народа" (Фото: скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Netflix запустил трансляцию украинского сериала "Слуга народа" на рынке США. Права на трансляцию компания приобрела еще в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Netflix.

"Вы просили, и он вернулся!", - комментирует официальный аккаунт Netflix возвращение сериала на большие экраны своего стримингового сервиса. В сатирическом комедийном сериале 2015 года выпуска Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом и проводит ряд успешных реформ в стране.

С началом российского вторжения в Украину в мире резко возрос спрос на права показа сериала "Слуга народа". К правообладателю, компании "Квартал 95", обратилось несколько онлайн-платформ и телеканалов с разных стран мира.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Слуга народа