Netflix показал первый трейлер документального фильма о Михаэле Шумахере

В трейлере представлены кадры из его детских дней, когда он занимался картингом, интервью с семьей и многое другое. Это первый взгляд на жизнь и карьеру одного из самых успешных гонщиков всех времен - на счету Михаэля семь чемпионских титулов в гонках Формулы 1.

Вместе с его семьей в полнометражном фильме будут представлены интервью с лучшими и яркими представителями Формулы 1, включая таких гонщиков, как Мика Хаккинен и Дэвид Култхард. Также своими воспоминаниями поделятся бывший босс Шумахера Лука ди Монтедземоло (экс-глава гоночной команды Ferrari, где Шумми завоевал пять титулов), а также глава FIA Жан Тодт и бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун.

Продюсерами фильма стали Бенджамин Сейкель и Ванесса Нокер, ранее работавшие над аналогичным документальным фильмом о жизни немецкой звезды тенниса Бориса Беккера.

"Михаэль Шумахер изменил профессиональный имидж гонщика и установил новые стандарты, - заявила в июле Сабина Кем, давний пресс-секретарь Шумахера. - В своем стремлении к совершенству он не щадил ни себя, ни свою команду, приведя их к величайшим успехам. Его лидерскими качествами восхищаются во всем мире".

Имея на счету семь титулов пилота Формулы-1, Шумахер установил небывалый рекорд, который он теперь разделяет с Льюисом Хэмилтоном. К сожалению, всего через год после ухода из гонок в 2012 году Шумахер получил травму головы, катаясь на лыжах, от которой он все еще восстанавливается.

Премьера фильма запланирована на 15 сентября.