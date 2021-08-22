Водитель чуть не попал под колеса гоночного Porsche, пытаясь завести авто при включенной передаче

Перед запуском раритетного спорт-прототипа Porsche 917 водитель не удостоверился, что коробка передач установлена в нейтральной передаче. И едва не попал под колеса собственного автомобиля.

Один неопытный автолюбитель на собственном горьком опыте убедился, насколько важно перед запуском автомобиля с ручной коробкой удостовериться, что установлена нейтральная передача.

Этот курьезный инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел на недавней Недели автомобилей в американском Монтерее.(Monterey Car Week). Гоночный спорт-прототип Porsche 917 был показан на автомобильной выставке Pebble Beach Concours d'Elegance вместе с 12 другими экземплярами этой молеои в рамках шоу, посвященного 50-летию триумфа 917-го в гонке "24 часа Ле-Мана".

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как мужчина стоит на коленях рядом с 917 и пытается запустить двигатель. Однако при этом он забыл, что в предыдущий раз оставил спорткар на передаче. И как только мотор завелся, машина рванулась вперед.

Зеваки отпрыгнули в стороны, а незадачливого автомобилиста потащило по земле. И только благодаря тому, что мужчина успел уцепиться за порог, он не попал под задние колеса. А затем машина сама по себе остановилась - то ли заглохла, то ли водителю удалось выключить зажигание.

После чего авытомобиль завели снова, но уже на нейтральной передаче. Вообще же запуск Porsche 917 - очень сложный процесс, который требует подогрева масла, включения множества переключателей, подключения вспомогательной батареи и нажатия механической дроссельной заслонки для поддержания около 2000 об/мин. Однако, прежде чем делать все это, нужно убедиться, что машина стоит на нейтрали.

С точки зрения жителя Северной Америки в этом происшествии нет ничего странного - 93% всех автомобилей в США укомплектованы автоматическими коробками передач. А для 80% новых авто нет даже теоретической возможности выбора комплектации с "механикой".