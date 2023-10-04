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Netflix планує підвищити ціни на підписку: відома причина

США, Середа 04 жовтня 2023 20:29
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Netflix планує підвищити ціни на підписку: відома причина Фото: Netflix підвищить ціни на підписку після страйку акторів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Стримінгова платформа Netflix планує підвищити ціну на свій сервіс після закінчення страйку голлівудських акторів та письменників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Netflix був єдиним великим стримінговим сервісом, який не підвищував ціни протягом 2023 року. Проте вартість стримінгових послуг зростає, оскільки компанії намагаються збільшити свої доходи, витрачаючи більше на контент.

Це також робить рекламні версії платформ привабливішими для користувачів, оскільки вони коштують менше.

Інші компанії, такі як Warner Bros. Discovery і Disney, також планують підвищити ціни на свої послуги.

За даними видання, компанії шукають шляхи створення нових цінових рівнів для ексклюзивного контенту, наприклад, прямих спортивних трансляцій.

Крім цього, Amazon також додасть новий ціновий рівень для свого сервісу Prime Video, включаючи рекламу і стягуючи більше грошей за підписку без реклами.

Масштабний страйк голлівудських акторів

У липні цього року у Голлівуді почався масштабний страйк. Профспілка SAG-AFTRA, яка представляє інтереси відомих акторів, офіційно підтвердила, що приєднується до "бунту" сценаристів.

У профспілках вимагали вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які не розкривали дані про свою аудиторію та не оплачували повторні покази успішних шоу й фільмів.

Раніше ми писали, що стрімінговий сервіс Netflix офіційно пішов з Росії в кінці травня минулого року. Тепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми.

В результаті виходу з РФ компанія втратила 700 тисяч платних передплатників.

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