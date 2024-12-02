Нетаньяху звинуватив "Хезболлу" у серйозному порушенні перемир'я та пообіцяв відповідь

Бойовики "Хезболли" обстріляли позиції ізраїльських військових у районі гори Дов. Такий інцидент - серйозне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, бойовики "Хезболли" вдарили по позиціях ізраїльських військових двома мінометними снарядами.
Снаряди влучили по відкритих ділянах місцевості, тому ніхто не постраждав.
У свою чергу "Хезболла" підтвердила атаку та виправдала її тим, що ізраїльські літаки нібито порушили повітряний простір Лівану.
"Обстріл "Хезболлою" гори Дов є серйозним порушенням режиму припинення вогню, і Ізраїль дасть рішучу відповідь", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
Водночас, прем'єр запевнив, що його країна збирається продовжувати дотримання режиму припинення вогню, але відповідатиме на будь-яке порушення з боку "Хезболли".
"Дрібне порушення розглядатиметься як велике" - додав Нетаньяху.
Нагадаємо, минулого тижня між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочався режим припинення вогню.
У розробці угоди про перемир'я брали участь США, Франція та інші країни.
Згідно із документом, Ізраїль має вивести свої війська з території Лівану. При цьому бойовики "Хезболли" мають залишити південну частину Лівану.
Більш детально про перемир'я - у матеріалі РБК-Україна.
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