Нетаньяху звинуватив "Хезболлу" у серйозному порушенні перемир'я та пообіцяв відповідь

Атака "Хезболли"

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, бойовики "Хезболли" вдарили по позиціях ізраїльських військових двома мінометними снарядами.

Снаряди влучили по відкритих ділянах місцевості, тому ніхто не постраждав.

У свою чергу "Хезболла" підтвердила атаку та виправдала її тим, що ізраїльські літаки нібито порушили повітряний простір Лівану.

Реакція Нетаньяху

"Обстріл "Хезболлою" гори Дов є серйозним порушенням режиму припинення вогню, і Ізраїль дасть рішучу відповідь", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Водночас, прем'єр запевнив, що його країна збирається продовжувати дотримання режиму припинення вогню, але відповідатиме на будь-яке порушення з боку "Хезболли".

"Дрібне порушення розглядатиметься як велике" - додав Нетаньяху.