Нетаньяху зробив заяву на фоні повідомлень про можливий напад Ірану

За його словами, Іран роками працює проти Ізраїлю. Зокрема як напряму, так і через різні фактори впливу.

"Ми знаємо, як захистити себе, і діятимемо за простим принципом: той, хто заподіє нам шкоду або планує заподіяти нам шкоду, ми заподіємо йому шкоду", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, що нещодавно ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. У ЦРУ вважають, що знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

У понеділок, 1 квітня, Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Внаслідок атаки була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Одним із загиблих в атаці виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Після інциденту, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила призов резервістів для посилення своєї системи протиповітряної оборони.

ЦАХАЛ уже не вперше завдає удари по території Сирії. Так, у грудні ізраїльська армія ліквідувала старшого радника Революційної гвардії Ірану Саєда Разі Мусаві.

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