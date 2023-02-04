Нетаньягу заявив, що вивчить можливість постачання Ізраїлем зброї до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика французькому телеканалу LCI .

"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - зазначив Нетаньягу.

Він нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу вже гововор про те, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги", окрім гуманітарної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.