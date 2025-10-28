Нетаньяху вирішив вдарити по Газі без узгодження з Трампом, - Axios

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, не погоджував із президентом США Дональдом Трампом своє рішення про удар по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними видання, Ізраїль передав Білому дому і ЦРУ відео, на якому бойовики ХАМАС фактично інсценували пошуки останків тіла одного із заручників перед представниками Червоного Хреста. Після цього американські чиновники заявили, що не вважають це "істотним порушенням" з боку бойовиків і закликали Ізраїль не робити радикальних кроків.

Як розповіли Axios неназвані ізраїльські чиновники, Нетаньяху провів нараду, щоб обговорити можливу відповідь на такі дії ХАМАС. Незважаючи на те, що прем'єру порадили завдати ударів по Сектору Газа, він не ухвалив жодних конкретних рішень.

Також співрозмовники журналістів стверджують, що Нетаньяху намагався зв'язатися з Трампом.

Але пізніше бойовики ХАМАС напали на ізраїльських військових на півдні Сектора Газа. Це був уже щонайменше другий подібний інцидент від початку перемир'я. Після цього Нетаньяху наказав негайно завдати удару по Сектору Газа.

Axios звертає увагу, що такі події змінили розрахунок Нетаньяху і він, найімовірніше, не обговорював свою відповідь із Трампом - підтверджень їхньої розмови немає.