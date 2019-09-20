Нетаньяху проиграл выборы в Кнессет, подсчитаны почти все голоса  

В Израиле обнародовали результаты подсчета 99,9% голосов на парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что это неофициальные результаты, так как в итоги не включены пятнадцать избирательных участков, на которых были зафиксированы нарушения. По результатам подсчета из 120 мест в Кнессете 33 забирает "Кахоль Лаван", 31 - партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд". "Совместный арабский список" получит 13 мест, ШАС - 9, НДИ - 8, "Яхадут А-Тора" - 8, "Ямина" - 7, "Авода-Гешер" - 6, "Мерец" - 5.

Всего на выборах проголосовали почти 4,5 млн избирателей, электоральный барьер составил 144 тыс. голосов. Также сообщается, что 120 тыс. избирателей проголосовали за партии, который не прошли в Кнессет.

Центральная избирательная комиссия Израиля еще рассматривает отдельные нарушения. В частности, на одном участке зафиксирована попытка подделать бюллетени, еще несколько были закрыты из-за беспорядков.

В воскресенье президент Реувен Ривлин начнет раунд консультаций для формирования правительства, первым к нему придет победитель выборов "Кахоль Лаван".

Напомним, накануне действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров парламентских выборов оппозиционный альянс "Кахоль Лаван" к формированию правительству единства. Однако победители выборов скептически настроены на создание такой коалиции.