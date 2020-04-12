Нетаньяху полностью ограничил въезд в Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился временно закрыть страну на въезд, пока всех ранее прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, самолетам, которые уже в пути, позволят приземлиться в стране, но новые рейсы пускать не будут.

Отмечается, что меры ужесточили после того, как примерно 70 пассажиров United Airlines, которые прибыли из Нью-Йорка в Израиль, уехали из аэропорта Бен-Гурион на такси, не заполнив необходимые формы для помещения на карантин и не проверив температуру.

Напомним, ранее сообщалось, что у Нетаньяху не обнаружили коронавирус после повторного теста. Ранее Нетаньяху ушел на карантин после того, как у его советницы был подтвержден коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что с 7 апреля в Израиле ввели новые ограничения для жителей в связи с распространением коронавируса. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Отметим, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.