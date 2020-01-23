Нетаньяху назвал власти Ирана самым антисемитским режимом в мире

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он обеспокоен тем, что мировые лидеры не создали "единой позиции против самого антисемитского режима на планете" в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он призывал все правительства приложить усилия, чтобы противостоять Ирану.

"Израиль благодарит президента США Трампа и вице-президента Майка Пенса за противодействие тиранам Тегерана, которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху призывал западные страны усилить санкционное давление на Иран, а также выразил соболезнования из-за атаки на украинский самолет МАУ вблизи Тегерана. Нетаньяху во время заседания кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране. Выступая перед министрами своего правительства, он вновь обвинил Тегеран во лжи.

Также Нетаньяху приветствовал введение президентом США Дональдом Трампом новых "очень жестких санкций" в отношении иранского режима.

Как писало РБК-Украина, Корпус стражей исламской революции (КСИР) считает Израиль союзником США и соучастником операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.