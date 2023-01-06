Нетаньяху міг би стати ефективним посередником між РФ та Україною, - Подоляк

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху міг би стати ефективним посередником між Росією та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "I24" , про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, Нетаньяху розуміє нюанси сучасних воєн.

"У мене немає сумнівів у тому, що Нетаньяху може бути ефективним посередником, оскільки він точно розуміє, що є сучасними війнами і в чому полягає суть посередництва в таких умовах", - заявив Подоляк.

Однак він заявив, що Росія не хоче, щоб були справжні переговори.

"Росія хоче вести переговори лише про збереження статус-кво, а зовсім нещодавно домовитися про припинення вогню для оновлення своєї армії, яка, як виявилося, насправді не вміє воювати", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі і підібратися ближче до позицій ЗСУ.

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