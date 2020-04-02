Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху еще на неделю продлили карантин после того, как у министра здравоохранения Якова Лицмана выявили коронавирус. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что Нетаньяху как и другие высокопоставленные чиновники Израиля уйдут на карантин после информации о COVID-19 у Лицмана. В связи с этим карантин Нетаньяху продлен до следующей среды, он будет работать на изоляции в своей резиденции в Иерусалиме.

Также сообщается, что руководитель Моссада Йосси Коэн, который обеспечил получение медицинского оборудования для Израиля, также будет помещен на изоляцию. Начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави уже работает из карантина из-за контакта с зараженным офицером. Первый его тест дал отрицательный результат на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был выявлен коронавирус.

До этого Нетаньяху уже уходил на карантин после того, как коронавирус обнаружили у его советницы. Отметим, по состоянию на 2 апреля количество смертей от COVID-19 в Израиле выросло до 31, а число пациентов увеличилось до 6 211.