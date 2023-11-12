Нетаньяху унеможливить передачу контролю над Сектором Гази Палестинській автономії

Він заявив, що першочерговим завданням Ізраїлю є знищення ХАМАС.

Нетаньяху продовжив, що після того, як цього буде досягнуто, має бути створено "чільну військову оболонку Ізраїлю", щоб уникнути відродження тероризму.

"Цивільна влада має співпрацювати в досягненні двох цілей: перша - демілітаризація Гази, друга - дерадикалізація Гази. І я маю сказати, що Палестинська адміністрація, на жаль, зазнала невдачі в обох пунктах", - підкреслив Нетаньяху.

Він також розповів про створення "реконструйованої цивільної влади", щоб уникнути потрапляння в "ту саму кролячу нору".

Нетаньяху сказав, що націлений на майбутнє "миру" і "співпраці".

"Ми повинні дати Газі краще майбутнє, давайте не будемо повертати її до невдалого минулого. Давайте створимо там іншу реальність", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Питання про те, що буде з Газою після закінчення конфлікту, залишається відкритим. Цього тижня США заявили про можливість того, що Палестинська адміністрація візьме на себе певну роль.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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