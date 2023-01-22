ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нетаньягу відправив у відставку голову МВС Ізраїлю через рішення суду

Новость на русском →
Єрусалим, Неділя 22 січня 2023 18:24
Нетаньягу відправив у відставку голову МВС Ізраїлю через рішення суду Фото: Беньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю (flickr by Prime Minister of Israel)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив свого соратника, міністра внутрішніх справ Ар'є Дері після рішення Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Нетаньягу заявив, що він "з важким серцем" ухвалив рішення відправити у відставку голову партії ШАС Ар'є Дері, якого нещодавно було призначено головою Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Прем'єр запевнив, що намагатиметься знайти будь-який законний спосіб для того, щоб Дері знову обійняв ці посади.

При цьому сам Дері пообіцяв і надалі очолювати партію ШАС, а також головувати на засіданнях фракції та брати участь у зустрічах голів коаліційних партій.

"Жодне судове рішення не завадить мені служити і представляти 400 000 виборців ШАС", - підкреслив ексголова МВС.

При цьому його представник розповів, що Дері збереже звання віце-прем'єра, яке є почесним, але не надає йому жодної влади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховний суд Ізраїлю заборонив Нетаньяху призначати Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ, оскільки його звинувачують у кримінальному правопорушенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна