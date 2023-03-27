Нетаньягу відклав ухвалення закону про судову реформу Ізраїлю до літа

Міністр юстиції Ярів Левін заявив, що він поважатиме рішення Нетаньяху заморозити законодавчу ініціативу щодо законопроєкту уряду про зміну складу Комітету з призначення суддів Ізраїлю.

"Як член Лікуду, я поважаю будь-яке рішення, яке ухвалює прем'єр-міністр Нетаньяху щодо юридичних процесів судової реформи. Це робиться з розуміння того, що ситуація, в якій кожен робить те, що хоче, може призвести до падіння уряду і краху Лікуду", - сказав Левін.

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі відбуваються протести проти судової реформи, запропонованої урядом Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.

Однак після того, як Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони, який виступив проти реформи, в Ізраїлі почалися нові масштабні протести. Акції супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями, а поліція розганяла учасників водометами.

Про те, що відбувається в Ізраїлі і до чого все це може призвести, - у матеріалі РБК-Україна.

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