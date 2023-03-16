Нетаньягу розповів, чому Ізраїль не може надати озброєння Україні

Він нагадав, що декілька років тому між Ізраїлем та РФ було укладено домовленість. Тоді сторони дійшли згоди, що ізраїльські та російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору. Це запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю.

"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - розповів він.

При цьому Нетаньягу нагадав, що Ізраїль намагається допомагати Україні гуманітарно.

"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав він.

Мова йде про системи раннього попередження. За його словами, Ізраїль має у цій галузі сучасні розробки, які дозволять зробити так, щоби при загрозі повітряного удару "не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища".