Нетаньягу представив у Вашингтоні умови, за яких війна в Газі закінчиться

Якщо ХАМАС відмовиться від влади, а його лідери підуть у вигнання, це може відкрити двері для наступного плану, який, можливо, включатиме так зване "захоплення Гази" президентом США Дональдом Трампом, пише видання.

Aхios, посилаючись на джерела, зазначає, що Нетаньягу хотів досягти взаєморозуміння з Трампом та його командою з приводу того, як діяти далі у реалізації угоди про умови звільнення заручників та припинення вогню у Газі. У статті йдеться, що ізраїльський прем'єр хоче погодити з США внесення деяких змін до угоди. І з ним погоджуються радники Трампа.

Згідно з чинною угодою, після повного виконання першого етапу угоди в Газі залишиться 59 заручників. З них уже підтверджено загибель 35 осіб.

Нетаньягу сказав у Вашингтоні, що хоче продовжити перший етап операції після 42-денного припинення вогню, щоб звільнити більше заручників. В обмін на них Ізраїль готовий звільнити більше палестинських в'язнів. Йдеться, зокрема, про терористів, які відбувають тривалі або довічні терміни в ізраїльських в'язницях.

При цьому прем'єр Ізраїлю вимагатиме, щоб ХАМАС звільнив заручників, що залишилися, відмовився від влади в Газі і погодився на те, що його ватажки, включаючи звільнених з в'язниць, вирушать у вигнання.

Високопоставлені ізраїльські чиновники стверджують, що ХАМАС погодився відмовитися від цивільного контролю над Газою і передати відповідальність за процес відновлення Палестинській адміністрації або незалежному комітету. Однак угрупування не буде відмовлятися від військової сили.

Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС