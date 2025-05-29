Нетаньягу готовий прийняти угоду Віткоффа щодо ХАМАС та Гази, - Axios

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста видання Axios Барака Равіда.

Наразі відомо, що високопоставлені чиновники ХАМАСу ще не дали негативної відповіді на пропозицію, але висловили розчарування її змістом

Анонімне джерело повідомило Равіду, що нова пропозиція не містить чіткої гарантії з боку США, щодо того, що тимчасове припинення вогню призведе до постійного припинення вогню, а також нібито не гарантує, що якщо переговори триватимуть довше 60 днів, припинення вогню також триватиме.

Водночас, за даними журналіста, тепер ХАМАС не задоволений пропозицією Віткоффа і вважає, що вона зміщена на користь Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив сьогодні родинам заручників, що він готовий продовжити реалізацію останньої пропозиції спеціального посланника США Стіва Віткоффа щодо тимчасового припинення вогню та угоди щодо заручників.

Пропозиція Віткоффа щодо ХАМАС та Гази

Зауважимо, що дана угода передбачає припинення вогню приблизно на 70 днів, під час яких 10 заручників будуть звільнені у два етапи - п’ятеро в перший день і ще п’ятеро на сьомий день.

ХАМАС та інші терористичні угруповання повинні зобов’язатися не вчиняти "ворожих" дій проти Ізраїлю, не виготовляти зброю, не намагатися її контрабандно ввозити до Гази або використовувати.

Крім того, бойовики вимагають щоденного ввезення до Гази 1000 вантажівок з гуманітарною допомогою.

У проекті також зазначається, що під час перемир’я мають відбутися переговори щодо завершення війни з метою створення технократичного уряду, який візьме на себе управління Газою, та визначення шляхів до остаточного врегулювання конфлікту з Ізраїлем.

Раніше РБК-Україна писало, що спочатку ХАМАС запропонував 90-денне перемир’я і звільнення п’яти живих та п’яти загиблих заручників, однак США наполягли на 70 днях.

Відомо також, що Ізраїль спершу відхилив даний варіант мирної угоди з ХАМАС.

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