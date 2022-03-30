"Нет санкций - ищите другую работу": Зеленский отозвал послов из ряда стран

"Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, если не будет оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, новую работу", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы послов и военных атташе Украины в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Дипломатический фронт - один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - подчеркнул Зеленский.