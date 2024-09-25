Нестримний розвиток. Як великий бізнес впроваджує стійкі рішення та підтримує українців

Війна завдає нищівних ударів по економіці та інфраструктурі. Але український бізнес доводить, що стійкий розвиток можливий навіть у найскладніших умовах. Підтримка екологічних ініціатив, соціальна відповідальність та економічна адаптація — основні принципи, на яких будується нова реальність бізнесу в Україні. Детальніше про ці проекти – в спецпроекті РБК-Україна.

Нова пошта — сталий розвиток під час війни

Нова пошта, один із лідерів на ринку логістики України, демонструє стійкість і адаптацію до викликів воєнного часу. Компанія активно виконує цілі сталого розвитку, інтегруючи екологічні, соціальні та економічні ініціативи.

Гуманітарна допомога : з початку війни компанія безкоштовно доставила 110 тис. тонн гуманітарної допомоги. Особливо увага приділяється прифронтовим та деокупованим територіям, де Нова пошта доставляє продукти та ліки.

: з початку війни компанія безкоштовно доставила 110 тис. тонн гуманітарної допомоги. Особливо увага приділяється прифронтовим та деокупованим територіям, де Нова пошта доставляє продукти та ліки. Медичне забезпечення : Щомісяця компанія інвестує 20 млн грн у здоров’я 33 тис. своїх співробітників — у медичному страхуванні та утриманні медпунктів на сортувальних центрах. Також Нова пошта підтримує реабілітаційні центри для військових. Компанія вклала вже 43 млн грн в їх будівництво та оснащення.

: Щомісяця компанія інвестує 20 млн грн у здоров’я 33 тис. своїх співробітників — у медичному страхуванні та утриманні медпунктів на сортувальних центрах. Також Нова пошта підтримує реабілітаційні центри для військових. Компанія вклала вже 43 млн грн в їх будівництво та оснащення. Якісна освіта : Нова пошта активно підтримує розвиток кар'єри своїх працівників через власний корпоративний університет, який пропонує 54 навчальні програми. У 2023 році навчання пройшло 16,5 тис. співробітників, а з 2024 року запроваджено курси англійської мови для операторів відділень та кур'єрів. Також Нова пошта співпрацює з Lean-інститутом України і впроваджує навчальні програми з Lean-менеджменту. Навчання вже пройшли 4,1 тис. співробітників.

: Нова пошта активно підтримує розвиток кар'єри своїх працівників через власний корпоративний університет, який пропонує 54 навчальні програми. У 2023 році навчання пройшло 16,5 тис. співробітників, а з 2024 року запроваджено курси англійської мови для операторів відділень та кур'єрів. Також Нова пошта співпрацює з Lean-інститутом України і впроваджує навчальні програми з Lean-менеджменту. Навчання вже пройшли 4,1 тис. співробітників. Чиста вода: У відповідь на слідки техногенної катастрофи після підриву греблі Каховської ГЕС компанія доставила 72,6 тис. л питної води постраждалим у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій Європі. Для мешканців Токмаківки була пробурена свердловина, щоб забезпечити їх постійним джерелом питної води.

У відповідь на слідки техногенної катастрофи після підриву греблі Каховської ГЕС компанія доставила 72,6 тис. л питної води постраждалим у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій Європі. Для мешканців Токмаківки була пробурена свердловина, щоб забезпечити їх постійним джерелом питної води. Чиста енергія: Компанія забезпечує свої відділення генераторами та безперебійним інтернетом, а також створює власний запас пального для заправки авто та генераторів, інвестувавши 125 млн грн у паливну автономність. Також Нова пошта розробляє газову та сонячну генерацію, вже впроваджуючи проекти на п'яти інноваційних терміналах.

Компанія забезпечує свої відділення генераторами та безперебійним інтернетом, а також створює власний запас пального для заправки авто та генераторів, інвестувавши 125 млн грн у паливну автономність. Також Нова пошта розробляє газову та сонячну генерацію, вже впроваджуючи проекти на п'яти інноваційних терміналах. Гідна праця : Для забезпечення безпеки працівників і клієнтів компанія створила 876 укриттів у своїх відділеннях і терміналах, інвестувавши 670 млн грн. Усі укриття забезпечені необхідними засобами безпеки та комфортними умовами. Загалом у заходи з охорони праці у 2023 році інвестовано 846,5 млн грн.

: Для забезпечення безпеки працівників і клієнтів компанія створила 876 укриттів у своїх відділеннях і терміналах, інвестувавши 670 млн грн. Усі укриття забезпечені необхідними засобами безпеки та комфортними умовами. Загалом у заходи з охорони праці у 2023 році інвестовано 846,5 млн грн. Сталий розвиток міст і спільнот : Нова пошта продовжує розширювати свою мережу сервісних точок, відкриваючи нові відділення навіть у найвіддаленіших куточках України. Станом на вересень 2024 року в компанії діє понад 32 тис. точок послуги, з яких 20 000 — поштомати. За 2023 рік мережа зросла на 20%, додавши 5 тис. новий точок.

: Нова пошта продовжує розширювати свою мережу сервісних точок, відкриваючи нові відділення навіть у найвіддаленіших куточках України. Станом на вересень 2024 року в компанії діє понад 32 тис. точок послуги, з яких 20 000 — поштомати. За 2023 рік мережа зросла на 20%, додавши 5 тис. новий точок. Відповідальне споживання : Компанія скорочує використання сировини, розробляючи біорозкладні коробки та впроваджуючи процеси повторної переробки матеріалів. Нова пошта також реалізує безпаперовий офіс, підписуючи 6 типів документів електронними підписами, що дозволило зберегти 100 дерев.

: Компанія скорочує використання сировини, розробляючи біорозкладні коробки та впроваджуючи процеси повторної переробки матеріалів. Нова пошта також реалізує безпаперовий офіс, підписуючи 6 типів документів електронними підписами, що дозволило зберегти 100 дерев. Збереження морських ресурсів : Компанія придбала підводні дрони BlueROV2 для розмінування водим. Ці дрони допомагають очищати 13 тис. кв. км акваторій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

: Компанія придбала підводні дрони BlueROV2 для розмінування водим. Ці дрони допомагають очищати 13 тис. кв. км акваторій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Мир і справедливість: Проект "Гуманітарна пошта" підтримав 2 575 благодійних фондів і волонтерських організацій, надавши 2,6 млн посилок з гуманітарною допомогою 110 тис. тонн.

"Нова пошта поряд з людьми у мирні часи та у військовий. Ми підтримуємо тих, хто опинився вдалині від своїх рідних, і відкриваємо представництва в інших країнах. Ми доставляємо туди, куди ніхто, окрім нас, не доставить. Ми поряд, коли треба допомогти — вода, їжа, світло, зв’язок, забезпечення речей. Ми продовжуємо як бізнес розвиватися й тримати економіку країни. Ми любимо нашу Україну і наших людей — сміливих, хоробрих, працелюбних — та працюємо для них і за них", — говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.

British American Tobacco Україна – впровадження екологічних інновацій

British American Tobacco Україна (ВАТ Україна) продовжує працювати над екологічними, соціальними та управлінськими ініціативами. На початку війни більшість екологічних проєктів було зупинено, але вже у 2023 році компанія їх відновила і навіть розширила, зосередившись на зменшенні споживання електрики.

Безпека та відповідність стандартам: Компанія забезпечила укриття на своїй фабриці для безпечного перебування працівників під час повітряних тривог. У 2024 році ВАТ Україна успішно пройшла сертифікаційний аудит і підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2015 (управління якістю), ISO 14001:2015 (екологічне управління) та ISO 45001:2018 (охорона здоров'я та безпека праці).

Енергоефективність: За останні два роки компанія інвестувала понад 45 млн грн у підвищення енергоефективності. Це дозволило зменшити споживання електроенергії на 17%, газу – на 25%, а води – на 30%. Особливо важливим проєктом стало впровадження системи "Enercon" для щоденного моніторингу за використанням природних ресурсів на всьому обладнанні.

Зменшення викидів СО2: ВАТ Україна планує скоротити викиди вуглекислого газу на 50% до 2030 року порівняно з 2017 роком. Завдяки встановленню світлодіодного освітлення та модернізації енергоцентру, компанія очікує досягти зменшення викидів на 41% вже до 2025 року.

Ефективне використання водних ресурсів: Компанія активно скорочує споживання води та працює над збільшенням її повторного використання до 30% до кінця 2024 року. Впроваджуються сенсорні крани, повторне використання дощової води та модернізація водогону. Компанія також працює над впровадженням міжнародного стандарту AWS (Alliance for Water Stewardship).

Управління відходами: ВАТ Україна поставила за мету переробляти 90% відходів і планує до 2025 року повністю виключити потрапляння відходів на сміттєзвалища. Компанія активно впроваджує сортування відходів, відмовилася від одноразового посуду та проводить інформаційні кампанії для своїх співробітників.

"Основними викликами для фабрики є перебої з електропостачанням, тривалі повітряні тривоги, брак кваліфікованих кадрів та підрядників, здатних реалізовувати складні проєкти з енергоефективності. Тому ми наростили потужності власної дизельної генерації електроенергії, що на 100% покриває потреби підприємства, нарощуємо співпрацю з університетами для працевлаштування молоді", – наголосили в компанії.

Мережа аптек "АНЦ" – підтримка населення під час війни

Мережа аптек "АНЦ" зосередила свої зусилля на підтримці населення та розвитку нових ініціатив, адаптуючи свою діяльність до умов війни.

Гуманітарна допомога: "АНЦ" співпрацює з платформою "єДопомога", що дозволяє громадянам отримувати гуманітарну допомогу у вигляді ліків. Уже понад 4800 родин отримали необхідні медикаменти на суму 2,572,100 грн через цей проєкт.

Інноваційні рішення: Для спрощення доступу до медикаментів компанія впровадила лікомати, що дозволяють отримувати ліки без черг. Це особливо важливо в умовах надзвичайних ситуацій.

Ментальне здоров’я: "АНЦ" підтримує всеукраїнську програму "Ти як?", спрямовану на допомогу дітям і дорослим у подоланні стресу, пов'язаного з війною. Програма забезпечує психологічну допомогу в школах і громадах та ресурси для самодопомоги.

Благодійність та підтримка ЗСУ: Компанія виділила понад 110 мільйонів гривень на благодійність, зокрема на допомогу армії та мешканцям прифронтових і окупованих територій.

Екологічні ініціативи: Попри складні умови, "АНЦ" продовжує розвивати свої екологічні проєкти. У перші місяці війни компанія зосередилася на забезпеченні безперебійного постачання ліків, але основні екологічні цілі залишилися актуальними. Компанія також працює над новим екологічним проєктом, який буде анонсовано згодом.

Співпраця з державними установами: "АНЦ" активно співпрацює з державними програмами, такими як "Національний кешбек" і платформа єДопомога, що сприяє соціальному захисту та підтримці вразливих категорій населення. Участь у програмах ментального здоров'я та охорони здоров'я також підтверджує важливість взаємодії з державними установами під час війни.

Логістичні виклики: Війна ускладнила логістику та постачання, але компанія впроваджує нові рішення, використовуючи цифрові інструменти та інновації, такі як лікомати і чат-боти для замовлення ліків. Це допомагає зменшити енергоспоживання та підтримувати доступність медикаментів.

Професійний розвиток: "АНЦ" продовжує інвестувати в навчання своїх працівників, забезпечуючи високий рівень обслуговування навіть у кризові часи.

"Найбільші виклики, з якими ми стикаємося, стосуються забезпечення безперебійного постачання ліків та ресурсів у надзвичайно складних умовах війни. Воєнні дії вплинули на логістику та стабільність постачання. Але наша мета — залишатися надійними партнерами для наших клієнтів, надаючи їм необхідну підтримку та турботу, водночас продовжуючи розвивати ініціативи сталого розвитку, навіть в умовах війни", — резюмували в компанії.

Метінвест – екологічна та соціальна відповідальність

Метінвест, один із найбільших металургійних та гірничодобувних холдингів України, активно підтримує стійкий розвиток навіть у складних умовах війни, приділяючи увагу як соціальним, так і екологічним проєктам.