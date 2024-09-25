Устойчивое развитие. Как крупный бизнес внедряет социальные проекты и поддерживает украинцев
Война наносит сокрушительные удары по экономике и инфраструктуре. Но украинский бизнес доказывает, что устойчивое развитие возможно даже в самых сложных условиях. Поддержка экологических инициатив, социальная ответственность и экономическая адаптация – основные принципы, на которых строится новая реальность бизнеса в Украине. Детальнее об этих проектах – в спецпроекте РБК-Украина.
Новая почта — устойчивое развитие во время войны
Новая почта, одна из лидеров на рынке логистики Украины, демонстрирует устойчивость и адаптацию к вызовам военного времени. Компания активно выполняет цели устойчивого развития, интегрируя экологические, социальные и экономические инициативы.
- Гуманитарная помощь: с начала войны компания бесплатно доставила 110 тыс. тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется прифронтовым и деоккупированным территориям, где Новая почта доставляет продукты и лекарства.
- Медицинское обеспечение: Ежемесячно компания инвестирует 20 млн грн в здоровье 33 тыс. своих сотрудников — в медицинском страховании и содержании медпунктов на сортировочных центрах. Новая почта также поддерживает реабилитационные центры для военных. Компания вложила уже 43 млн грн в их строительство и оснащение.
- Качественное образование: Новая почта активно поддерживает развитие карьеры своих работников через собственный корпоративный университет, который предлагает 54 учебных программы. В 2023 году обучение прошло 16,5 тыс. сотрудников, а с 2024 года были введены курсы английского языка для операторов отделений и курьеров. Новая почта также сотрудничает с Lean-институтом Украины и внедряет учебные программы по Lean-менеджменту. Учения уже прошли 4,1 тыс. сотрудников.
- Чистая вода: В ответ на следствия техногенной катастрофы после взрыва дамбы Каховской ГЭС компания доставила 72,6 тыс. л питьевой воды пострадавшим в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской Европе. Для жителей Токмаковки была пробурена буровая скважина, чтобы обеспечить их постоянным источником питьевой воды.
- Чистая энергия: Компания обеспечивает свои отделения генераторами и бесперебойным интернетом, а также создает собственный запас топлива для заправки авто и генераторов, инвестировав 125 млн грн в топливную автономность. Новая почта разрабатывает газовую и солнечную генерацию, уже внедряя проекты на пяти инновационных терминалах.
- Достойный труд: Для обеспечения безопасности работников и клиентов компания создала 876 укрытий в своих отделениях и терминалах, инвестировав 670 млн грн. Все укрытия снабжены необходимыми средствами безопасности и комфортными условиями. Всего в мероприятия по охране труда в 2023 году инвестировано 846,5 млн грн.
- Устойчивое развитие городов и сообществ: Новая почта продолжает расширять свою сеть сервисных точек, открывая новые отделения даже в самых отдаленных уголках Украины. По состоянию на сентябрь 2024 года в компании действует более 32 тыс. точек услуги, из которых 20 000 – почтоматы. За 2023 год сеть выросла на 20%, прибавив 5 тыс. новых точек.
- Ответственное потребление: Компания сокращает использование сырья, разрабатывая биоразлагаемые коробки и внедряя процессы повторной переработки материалов. Новая почта также реализует безбумажный офис, подписывая 6 типов документов электронными подписями, что позволило сохранить 100 деревьев.
- Сохранение морских ресурсов: Компания приобрела подводные дроны BlueROV2 для разминирования воды. Эти дроны помогают очищать 13 тыс. кв. км акваторий, загрязненных взрывоопасными предметами.
- Мир и справедливость: Проект "Гуманитарная почта" поддержал 2 575 благотворительных фондов и волонтерских организаций, предоставив 2,6 млн посылок с гуманитарной помощью 110 тыс. тонн.
"Новая почта рядом с людьми в мирное время и в военное. Мы поддерживаем тех, кто оказался вдали от своих родных и открываем представительства в других странах. Мы доставляем туда, куда никто кроме нас не доставит. Мы рядом, когда нужно помочь — вода, еда, свет, связь, обеспечение вещей. Мы продолжаем как бизнес развиваться и держать экономику страны. Мы любим нашу Украину и наших людей — смелых, мужестенных, трудолюбивых — и работаем для них и за них", — говорит Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.
British American Tobacco Украина – внедрение экологических инноваций
British American Tobacco Украина (ОАО Украина) продолжает работать над экологическими, социальными и управленческими инициативами. В начале войны большинство экологических проектов было остановлено, но уже в 2023 году компания их возобновила и расширила, сосредоточившись на уменьшении потребления электричества.
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Безопасность и соответствие стандартам: Компания обеспечила укрытие на своей фабрике для безопасного пребывания работников во время воздушных тревог. В 2024 году ОАО Украина успешно прошла сертификационный аудит и подтвердила соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 (управление качеством), ISO 14001:2015 (экологическое управление) и ISO 45001:2018 (здравоохранение и безопасность труда).
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Энергоэффективность: За последние два года компания инвестировала более 45 млн грн в повышение энергоэффективности. Это позволило снизить потребление электроэнергии на 17%, газа – на 25%, а воды – на 30%. Особо важным проектом стало внедрение системы "Enercon" для ежедневного мониторинга за использованием природных ресурсов на всем оборудовании.
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Снижение выбросов СО2: ОАО Украина планирует сократить выбросы углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Благодаря установке светодиодного освещения и модернизации энергоцентра компания ожидает достичь уменьшения выбросов на 41% уже к 2025 году.
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Эффективное использование водных ресурсов? Компания активно сокращает потребление воды и работает над увеличением ее повторного использования до 30% к концу 2024 года. Внедряются сенсорные краны, повторное использование дождевой воды и модернизация водопровода. Компания также работает над внедрением международного стандарта AWS (Alliance for Water Stewardship).
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Управление отходами: ОАО Украина поставила цель перерабатывать 90% отходов и планирует к 2025 году полностью исключить попадание отходов на свалки. Компания активно внедряет сортировку отходов, отказалась от одноразовой посуды и производит информационные кампании для своих сотрудников.
"Основными вызовами для фабрики являются перебои с электроснабжением, длительные воздушные тревоги, нехватка квалифицированных кадров и подрядчиков, способных реализовывать сложные проекты по энергоэффективности. Поэтому мы нарастили мощности собственной дизельной генерации электроэнергии, что на 100% покрывает потребности предприятия. молодежи", — подчеркнули в компании.
Сеть аптек "АНЦ" – поддержка населения во время войны
Сеть аптек "АНЦ" сосредоточила свои усилия на поддержке населения и развитии новых инициатив, адаптируя свою деятельность к условиям войны.
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Гуманитарная помощь: "АНЦ" сотрудничает с платформой "єПомощь", позволяющей гражданам получать гуманитарную помощь в виде лекарств. Уже более 4800 семей получили необходимые медикаменты на сумму 2572100 грн через этот проект.
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Инновационные решения Для упрощения доступа к медикаментам компания внедрила ликоматы, позволяющие получать лекарства без очередей. Это особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Ментальное здоровье: "АНЦ" поддерживает всеукраинскую программу "Ты как?", направленную на помощь детям и взрослым в преодолении стресса, связанного с войной. Программа обеспечивает психологическую помощь в школах и общинах и ресурсы самопомощи.
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Благотворительность и поддержка ВСУ: Компания выделила более 110 миллионов гривен на благотворительность, в том числе на помощь армии и жителям прифронтовых и оккупированных территорий.
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Экологические инициативы Несмотря на сложные условия, "АНЦ" продолжает развивать свои экологические проекты. В первые месяцы войны компания сосредоточилась на обеспечении бесперебойной поставки лекарства, но основные экологические цели остались актуальными. Компания также работает над новым экологическим проектом, который будет анонсирован впоследствии.
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Сотрудничество с государственными учреждениями: "АНЦ" активно сотрудничает с государственными программами, такими как "Национальный кэшбек" и платформа есть Помощь, способствующая социальной защите и поддержке уязвимых категорий населения. Участие в программах ментального здоровья и здравоохранения также подтверждает важность взаимодействия с государственными учреждениями во время войны.
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Логистические вызовы: Война усложнила логистику и поставку, но компания внедряет новые решения, используя цифровые инструменты и инновации, такие как ликоматы и чат-боты для заказа лекарств. Это помогает снизить энергопотребление и поддерживать доступность медикаментов.
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Профессиональное развитие: "АНЦ" продолжает инвестировать в обучение своих работников, обеспечивая высокий уровень обслуживания даже в кризисные времена.
"Наибольшие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, касаются обеспечения бесперебойной поставки лекарств и ресурсов в сложнейших условиях войны. Военные действия повлияли на логистику и стабильность поставок. Но наша цель — оставаться надежными партнерами для наших клиентов, оказывая им необходимую поддержку и заботу, в то же время продолжая развивать инициативы устойчивого развития, даже в условиях войны", — резюмировали в компании.
Метинвест – экологическая и социальная ответственность
Метинвест, один из крупнейших металлургических и горнодобывающих холдингов Украины, активно поддерживает устойчивое развитие даже в сложных условиях войны, уделяя внимание как социальным, так и экологическим проектам.
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Инвестиции в энергоэффективность: За последние годы компания инвестировала 45 млн грн в повышение энергоэффективности, что позволило снизить потребление электроэнергии на 17%, газа – на 25%, а воды – на 30%. Внедрена система "Enercon" для мониторинга потребления энергии, воды и газа, что позволяет уменьшить потери ресурсов.
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Поддержка военных: Компания построила первый стальной подземный госпиталь на передовой ВСУ, обеспечивающий безопасность медицинского персонала и пациентов даже во время обстрелов. Инвестиции в этот проект составили 20 млн грн.
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Снижение выбросов CO2: Метинвест продолжает реализацию программ по снижению выбросов углекислого газа с целью сократить их на 50% к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Установка LED освещения на объектах компании и модернизация энергоцентра способствуют достижению этой цели.
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Гуманитарная помощь Метинвест активно поддерживает жителей пострадавших регионов, направляя значительные средства на гуманитарные программы. По состоянию на 2024 год, компания инвестировала 7,5 млрд грн в поддержку Украины, включая помощь фронта, восстановление домов сотрудников и гуманитарные инициативы.