Nestle уводит из России бренды KitKat и Nesquik

Компания Nestle приняла решение увести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. При этом компания приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России, рекламу и капиталовложения в страну.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход соответствует нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", - говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. В Nestle добавили, что любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которые мы уже направили на поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5 800 сотрудников", - говорится в сообщении.