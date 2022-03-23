Nestle уводит из России бренды KitKat и Nesquik
Компания Nestle приняла решение увести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. При этом компания приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России, рекламу и капиталовложения в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход соответствует нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", - говорится в сообщении.
При этом в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. В Nestle добавили, что любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи.
"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которые мы уже направили на поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5 800 сотрудников", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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