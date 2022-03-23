Nestle веде з Росії бренди KitKat і Nesquik

Компанія Nestle прийняла рішення відвести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. При цьому компанія призупинила несуттєвий імпорт і експорт в Росію і з Росії, рекламу і капіталовкладення в країну.

"Поки в Україні йде війна, наша діяльність в Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як Дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії заявили, що не розраховують в майбутньому отримувати прибуток в Росії або платити будь-які податки. У Nestle додали, що будь-який прибуток буде переданий організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, які ми вже направили на підтримку населення України і біженців в сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5 800 співробітників", - йдеться в повідомленні.