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Nestle отказалась уйти из России, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Швейцарская корпорация Nestle отказывается прекращать свою деятельность на территории России. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что компания изменит свое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания" - отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер,"рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин".

Шмыгаль выразил надежду, что Nestle изменит свое решение.

Ранее Nestle заявила, что приостановила все капиталовложения в Россию после ее вторжения в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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