Nestlé Purina представляет Pro Plan LiveClear - первый в мире корм, который уменьшает уровень аллергенов у котов

Nestlé Purina объявляет о запуске в Украине первого и единственного в мире корма, который безопасно уменьшает уровень аллергенов у котов. Pro Plan LiveClear — это специально разработанный рацион, который уменьшает количество аллергена Fel d1, что позволяет людям с аллергической реакцией больше проводить времени со своими котами.

Продукт был разработан на основе революционного открытия ученых Purina, как результат 10 лет исследований в этой сфере. Ключевым ингредиентом Purina Pro Plan LiveClear является специфический белок, полученный из куриных яиц, нейтрализующий Fel d1 в слюне кота, вследствие чего меньшее количество аллергена переносится на шерсть котов, когда они ухаживают за собой. Как говорится в опубликованном исследовании, Purina Pro Plan LiveClear уменьшает количество аллергенов на шерсти котов в среднем на 47%, начиная с третьей недели ежедневного употребления корма.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове:

"Инновации являются основой Nestlé, и мы гордимся тем, что каждый день удовлетворяем потребности своих потребителей и предоставляем эффективные ответы на их реальные запросы. Наши маркетинговые и научно-исследовательские команды работают в очень тесном контакте с потребителями, чтобы услышать их проблемы и понять их потребности. Так мы воплощаем инновации в жизнь. Этот продукт является кульминацией исследований Nestlé Purina и предлагает владельцам котов, которые чувствительны к их аллергенам, возможность проводить больше времени со своими любимцами. Мы рады поделиться этой инновацией в Украине, тем самым способствуя улучшению жизни домашних животных и людей, которые их любят".

Pro Plan LiveClear — это 100% полнорационный, сбалансированный и вкусный сухой корм для котов супер-премиум класса, предназначенный для ежедневного употребления. В специализированных магазинах для домашних животных и ветеринарных клиниках Украины будут доступны для продажи четыре разновидности продукта:

рацион с индейкой для котят;

рацион с индейкой для взрослых стерилизованных котов;

рацион с лососем для взрослых стерилизованных котов;

рацион с индейкой для стерилизованных зрелых котов.

"Постоянный поиск новых решений в сфере питания домашних животных позволяет Purina сохранять качество продуктов на самом высоком уровне. Pro Plan LiveClear является выдающимся результатом десятилетней работы большой команды ученых Purina. Принимая во внимание, что около 20% людей в мире страдают от повышенной чувствительности к аллергенам, мы гордимся беспрецедентным научным прорывом и специально созданным уникальным кормом для котов. Мы счастливы, что имеем возможность изменить к лучшему жизнь котов и людей", — говорит Игорь Дубовик, директор бизнеса кормов для животных Nestlé Purina в Украине и Молдове.

По результатам исследования в Украине, 14% респондентов подтвердили наличие чувствительности к аллергену котов лично у них или у кого-либо из членов их семей. 88% владельцев котов, имеющих реакцию на аллерген, или кто-то из членов их семей продолжают взаимодействие с котом. 13% владельцев котов ежедневно принимают медицинские препараты, чтобы безопасно взаимодействовать с котом, а 18% ограничивают время проведения с любимцем. 22% устанавливают границы для пребывания кота в доме.

Также как показало исследование, несмотря на все действия, которые ежедневно предпринимают люди с чувствительностью на аллерген Fel d1, если врач рекомендует избавиться от кота, то только 2% ответили, что прислушиваются, а 73% оставят кота дома и будут искать альтернативные пути решения этой проблемы.

Доктор Эбенезер Сатьярадж, иммунолог Purina, отметил: "Уменьшение аллергенов с помощью корма и без применения методов, при которых люди были вынуждены меньше общаться с котами или прибегать к использованию сторонних продуктов, является настоящим переворотом в иммунологии. Разработка наших ученых способна навсегда изменить к лучшему жизнь людей с аллергией".

Pro Plan LiveClear облегчает жизнь людей и помогает не прибегать к такому количеству радикальных и затратных методов. Этот рацион уменьшает уровень аллергена в слюне кота.

Как сообщалось ранее, Научно-исследовательская работа "Снижение концентрации активного аллергена котов Fel d1 с помощью специфических к аллергену Fel d1 антител из яйца IgY" впервые была опубликована 9 марта 2019 года в журнале Immunity, Inflammation & Disease (русск. "Иммунитет, воспаление и болезни").

Впоследствии, 28 мая 2019 года, в журнале Feline Medicine and Surgery (русск. "Медицина и хирургия котов") была опубликована статья "Влияние времени и фенотипа на аллерген Fel d1 в слюне у домашних короткошерстных котов". В начале июня 2019 года коллектив ученых Purina представил всесторонний обзор исследования на конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI).