Несподіваний поворот: як мер Бухареста обійшов Сіміона у другому турі виборів у Румунії

Станом на 23:05 румунський Центрвиборчком опрацював понад 95% протоколів з виборчих дільниць. Попередньо, Дан здобуває 54,31% голосів, тоді як підтримка Сіміона склала 45,69%.

У першому турі лідер ультраправої партії AUR, відомий своєю проросійською та антиукраїнською позицією, отримав 40,96% голосів, тоді як Дан - 20,99%.

Досягнути результату у понад 40% у першому турі Сіміону допомогла діаспора. За кордоном він здобув понад 60% голосів. Дана тоді за кордоном підтримали 25% виборців.

Проте у другому турі ситуація кардинально змінилася і Дан не лише наздогнав Сіміона, але й зміг вийти вперед з відривом у 861 319 голосів - 8,6%.

Як Дан зміг обійти Сіміона

За словами Маріуша Гінчі, перед другим туром Дану вдалося побудувати велику коаліцію, яка включає виборців Кріна Антонеску та Віктора Понти, які загалом виступали проти ультраправого бачення Джордже Сіміона.

"Літні виборці, зокрема, згуртувалися навколо Дана і надали йому сильну підтримку. Крім того, рекордна явка виборців забезпечила додаткову підтримку Дану, особливо всередині країни. І ще належить побачити, чи так само в деяких осередках діаспори", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

На думку Андрея Царану, цього разу румунська діаспора, ймовірно, знову у більшості підтримала Сіміона. Але 90% молдован з румунськими паспортами, ймовірно, підтримали Дана.

Водночас, за словами Царану, несподіванкою стало перетікання голосів від Понти до Дана, а не до Сіміона, як прогнозувалося.

"І це сталося тому, що Сіміон припустився кількох помилок. Перша - він заявив, що збирається звільнити пів мільйона держслужбовців. Це, безумовно, сильно налякало багатьох румунських державних службовців - вони відчули загрозу, небезпеку, тож, імовірно, переорієнтували свої голоси з Сіміона на Дана", - пояснив він.

Сіміон наслідує Трампа

Після оголошення результатів екзитполів, в яких Дан лідирував з відривом у 10%, Сіміон оголосив про свою перемогу на виборах. Ймовірно, готуючись, у разі поразки звинувачувати владу у фальсифікаціях, як це робив Дональд Трамп у США у 2020 році.

"Він, найімовірніше, наслідуватиме Трампа. Звинувачуватиме у фальсифікації виборів, закликатиме до перерахунку голосів та організовуватиме протести. Що станеться з його прихильниками та чи вдасться йому дестабілізувати румунську політику найближчими днями - невідомо", - додав Гінча.

Однак, на думку Царану, навряд Сіміону вдасться змінити результати голосування.

"Минулого разу навіть американські чиновники та представники ОБСЄ були присутні на виборах у Румунії, і вони сказали, що система підрахунку голосів тут - одна з найкращих у Європі. Вона дуже точна, і ми користуємося тією ж системою, що й на попередніх виборах, тоді не було жодних скарг", - сказав він.