Несмотря на войну энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в отопительный сезон, - ДТЭК

"ДТЭК Энерго заблаговременно подготовилась к отопительному сезону и сделала все необходимое, чтобы в Украине зимой хватило угля для надежной и стабильной работы энергосистемы. Для этого в компании провели ремонтную кампанию на ТЭС и усилили усилия по добыче угля", - говорится в нем.

В компании подчеркнули, что в 2021 году шахтеры "ДТЭК Энерго" добыли 16,8 млн тонн угля марки "Г", а с начала этого года добыча и запасы топлива хранятся на достаточном уровне для надежной работы ТЭС.

Кроме того, в прошлом году ДТЭК направила более 2,6 млрд гривен на ремонт своих ТЭС, а также в рамках подготовки к следующему отопительному сезону была начата нынешняя ремонтная кампания.

Также генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что наибольшие вызовы для украинской энергосистемы были в последние полтора месяца, после нападения России на Украину.

"В первые недели войны из соображений безопасности, нам пришлось перестроить логистику угольной продукции для нормальной работы отдельных ТЭС. Не смотря на все это, энергетикам и всем игрокам рынка удалось синхронизировать усилия, удержать систему сбалансированной и надежно пройти отопительный сезон. Поэтому начинаем готовиться к следующему", - подытожил он.