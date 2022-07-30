Несмотря на разрушения, энергетические компании готовятся к отопительному сезону, - эксперт

"Разрушения и последствия колоссальные, но несмотря на это энергетические компании готовятся к отопительному сезону", - отметил эксперт.

По его словам, на ремонт Кременчугской, Черниговской и Ахтырской ТЭЦ правительство выделяет 300 млн грн. Благодаря этим средствам теплоцентрали смогут оперативно провести ремонт и запуститься как раз к отопительному сезону.

"Энергетические компании всех форм собственности делают все возможное, чтобы отремонтировать свои ТЭС. Государственному "Центрэнерго" это делать труднее из-за более серьезных финансовых проблем, но и там энергетики очень стараются. Что касается "ДТЭК Энерго", то по состоянию на июнь 8 энергоблоков уже отремонтировали, еще 4 готовят к зиме. В компании заявляют, что делают все возможное, чтобы несмотря на войну обеспечить украинскую энергосистему достаточными для бесперебойной работы маневренными мощностями", - написал Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что по официальным данным 35% генерирующих мощностей находится на оккупированных территориях, выведено из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветровой генерации.

Российские войска разрушили более 200 котельных, одну из крупнейших в Украине ТЭЦ - Северодонецке.

"С наступлением холодов еще большую нагрузку придется нести на плечах атомной и тепловой генераций. Последняя и без того сильно пострадала от войны и разрушений. Представим, что профессиональному штангисту на соревнованиях докинули "лишние" блины. Задача нетривиальная, но если готовиться и работать с весом заблаговременно (что энергетические компании и делают), то ее «взять» удастся. Что-то мне подсказывает, что этой зимой со своим «весом» мы справимся. Как и украинская армия справится с врагом", - подытожил Омельченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.