ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Несмотря на неисправности крана, строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, - Кубраков

Новина українською → Запорожье, Пятница 07 мая 2021 13:46
Несмотря на неисправности крана, строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, - Кубраков Фото: строительство мостов в Запорожье идет с опережением график (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Задействованный на строительстве мостов в Запорожье кран LK-800 ("Захарий") получил повреждение, но работы не останавливаются. Мостовики даже опережают график, согласованный в рамках программы президента "Большая стройка" график.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Вчера подрядная организация "ОНУР ТААХУ" сообщила о повреждении дна крана LK-800 о подводную скалу. В это время он двигался от Сооружения №10 в сторону Кривой Бухты по новому обходному судоходному фарватеру. Подрядчик обещает в максимально быстрые сроки осуществить ремонт поврежденной части крана", - рассказал Кубраков.

По его словам, основная задача крана - доставлять для монтажа секции вантового моста. 28 апреля кран успешно доставил первую 720-тонную 84-метровую секцию из Кривой бухты на временные опоры.

Попри несправності крану LK-800, процес будівництва балкового та вантового мостів у Запоріжжі не зупиняється та йде з...

Posted by Alexander Kubrakov on Friday, May 7, 2021

Пока кран чинят, продолжается сбор секций для вантового моста в Кривой бухте. На искусственных сооружениях строят транспортные развязки.

На низовой части балочного моста готовятся к концу года завершить надвижение пролетного строения и опустить его в проектное положение.

"Работы продолжаются круглосуточно на всех мостах и ​​развязках, которые являются частью Запорожских мостов. Временная неисправность плавкрана не влияет на общий срок завершения проекта", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко показал, как выглядит после ремонта еще один известный долгострой - мост через Хаджибейский лиман под Одессой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт Запорожье Укравтодор мост Большая стройка
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена