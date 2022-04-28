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Несмотря ни на что, "Азовсталь" в Мариуполе не сдается, - Голтвенко

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Четверг 28 апреля 2022 12:31
Несмотря ни на что, "Азовсталь" в Мариуполе не сдается, - Голтвенко Фото: на "Азовстали" люди уже 60 дней находятся в полной блокаде (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Мирные жители уже 60 дней находятся на "Азовстали" в полной блокаде. С ними нет связи, и даже невозможно узнать, как много людей прячется на комбинате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу комбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Ивана Голтвенко в эфире "Украина 24".

"Связи с людьми нет - город полностью изолирован. Мы видим то, что там происходит, только по видео, которое выкладывает Азов, и слышим о происходящем от людей, которым удаётся выехать из города. Ситуация очень тяжелая, многие ранены, ведь обстрелы бесконечно продолжаются, несмотря на все заявления российской власти", - подчеркнул он.

Из-за отсутствия связи невозможно узнать, как много мирных людей находятся в бомбоубежищах на комбинате, ведь защитные сооружения не связаны между собой, уточнил Голтвенко.

"Площадь комбината достаточно большая, и там не одно защитное сооружение, где могут находиться люди. Эти сооружения между собой не связаны, там нет тоннелей, о которых говорит российская пропаганда, поэтому очень тяжело оценить количество людей, которые там находятся - их может быть 200, а может быть и тысяча", - пояснил он.

Но несмотря ни на что, "Азовсталь" не сдается, поэтому оккупанты не могут сказать, что они захватили Мариуполь, подчеркнул он.

"Азовсталь" стала символом несгибаемости Мариуполя.

Огромная благодарность украинским бойцам, полку Азов и морпехам, которые не бросили комбинат, не бросили мирных жителей, наших сотрудников и их семьи, которые уже более 60 дней находятся в бомбоубежищах комбината", - резюмировал Голтвенко.

Напомним, ранее Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что "Азовсталь" стала оплотом сопротивления в Мариуполе. Также он подчеркнул, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом.

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