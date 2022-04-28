Незважаючи ні на що, "Азовсталь" в Маріуполі не здається, - Голтвенко

Мирні жителі вже 60 днів перебувають на "Азовсталі" в повній блокаді. З ними немає зв'язку, і навіть неможливо дізнатися, як багато людей ховається на комбінаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з персоналу комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест" Івана Голтвенка в ефірі "Україна 24".

"Зв'язку з людьми немає - місто повністю ізольоване. Ми бачимо те, що там відбувається, тільки по відео, яке викладає Азов, і чуємо про те, що відбувається від людей, яким вдається виїхати з міста. Ситуація дуже важка, багато поранено, адже обстріли нескінченно тривають, попри всі заяви російської влади", - підкреслив він.

Через відсутність зв'язку неможливо дізнатися, як багато мирних людей знаходяться в бомбосховищах на комбінаті, адже захисні споруди не пов'язані між собою, уточнив Голтвенко.

"Площа комбінату досить велика, і там не одна захисна споруда, де можуть перебувати люди. Ці споруди між собою не пов'язані, там немає тунелів, про які говорить російська пропаганда, тому дуже важко оцінити кількість людей, які там знаходяться - їх може бути 200, а може бути і тисяча", - пояснив він.

Але незважаючи ні на що, "Азовсталь" не здається, тому окупанти не можуть сказати, що вони захопили Маріуполь, підкреслив він.

"Азовсталь" стала символом непохитності Маріуполя.

Величезна подяка українським бійцям, полку Азов і морпіхам, які не кинули комбінат, не кинули мирних жителів, наших співробітників і їх сім'ї, які вже понад 60 днів знаходяться в бомбосховищах комбінату", - резюмував Голтвенко.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов заявив, що пишається тим фактом, що "Азовсталь" стала оплотом опору в Маріуполі. Також він підкреслив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом.