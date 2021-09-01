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Несколько игроков сборной Украины могут пропустить матч с Францией: причина

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Киев, Среда 01 сентября 2021 15:40
Несколько игроков сборной Украины могут пропустить матч с Францией: причина Фото: четыре игрока сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации на матч с Францией (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Четыре футболиста сборной Украины могут не сыграть с Францией. Они находятся на грани дисквалификации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Отмечается, что это Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко. В случае получения ими желтой карточки в матче против Казахстана, они пропустят игру с Францией.

Матч пятого тура отбора на чемпионат мира в Катаре-2022 против Франции пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября.

Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет на выезде против сборной Казахстана. Это будет первый матч под руководством нового главного тренера - Александра Петракова.

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