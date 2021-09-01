Несколько игроков сборной Украины могут пропустить матч с Францией: причина

Четыре футболиста сборной Украины могут не сыграть с Францией. Они находятся на грани дисквалификации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ .

Отмечается, что это Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко. В случае получения ими желтой карточки в матче против Казахстана, они пропустят игру с Францией.

Матч пятого тура отбора на чемпионат мира в Катаре-2022 против Франции пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября.