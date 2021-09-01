Кілька гравців збірної України можуть пропустити матч з Францією: причина

Чотири футболісти збірної України можуть не зіграти з Францією. Вони знаходяться на межі дискваліфікації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ .

Зазначається, що це Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Едуард Соболь та Віталій Миколенко. У разі отримання ними жовтої картки в матчі проти Казахстану, вони пропустять гру з Францією.

Матч п'ятого туру відбору на чемпіонат світу в Катарі-2022 проти Франції пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 4 вересня.