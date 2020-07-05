Несколько европейских стран ужесточили карантин

Греция, а также несколько городов Испании и Косово ужесточили карантин. Такие меры были приняты для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

В частности, Греция закрывает границу для всех граждан Сербии до 15 июля. Запрет на въезд начнет действовать с 6:00 понедельника, 6 июля. Такое решение было принято спустя два дня после того, как в сербской столице Белграде была объявлена чрезвычайная ситуация.

Также в Испании ужесточили ограничения в автономных регионах Галисия и Каталония. В Галисии локальный карантин введен в районе Ла Маринья провинции Луго с 70 тысячами жителей, где за прошедшие сутки было выявлено 106 новых случаев COVID-19. Въезд и выезд в регион будет ограничен на ближайшие пять дней. Кроме этого в субботу на карантин был закрыт город Льеда с 200 тысячами жителей, что в Каталонии.

Кроме этого, 5 июля был введен карантин в трех городах Косово - Приштина, Феризай и Вучитрн.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 июля в Белграде из-за увеличения количества новых случаев коронавируса запретили работу ночных клубов и заведений с в ночное время, а также введены ограничения на количество участников в массовых мероприятиях.