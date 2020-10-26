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В нескольких регионах Литвы ужесточают карантин

Вильнюс, Понедельник 26 октября 2020 16:20
В нескольких регионах Литвы ужесточают карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы приняло решение ужесточить карантинные ограничения в нескольких регионах страны. Ограничения начнут действовать со среды, 28 октября, и продлятся как минимум до 11 ноября.

Об этом сообщает Delfi.

Карантин усилят в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны.

В муниципалитетах ограничивается заполняемость общественного транспорта, следующего за их пределы - сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.

В общественном пространстве запрещено собираться группами более пяти человек, за исключением членов семьи. С другими - необходимо держать двухметровую дистанцию.

Посещение родственников в стационарах больниц запрещаются, кроме неизлечимо больных пациентов, детей и рожениц. Так же запрещаются визиты ко всем учреждений социальной опеки, где люди проживают постоянно.

В государственных учреждениях работники полностью или частично перейдут на удаленную работу.

Магазинам разрешено одновременно впускать не более одного человека на квадратный метр площади.

Кроме того, в регионах вводят обязательный масочный режим.

Напомним, ранее в Литве допустили введение локдауна из-за резкого роста зараженных коронавирусом.

Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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