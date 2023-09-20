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Нещодавно повернувся із війни. З'явилися подробиці про загиблого під час обстрілу Львова

Фото: обстріл Львова 19 вересня забрав життя добровольця Петра Бурбана (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Львова у вівторок, 19 вересня, загинув доброволець Петро Бурбан, який нещодавно повернувся з війни. Це був його перший день роботи на складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі", - розповів він.

За словами Садового, після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на війну та прослужив півтора року.

"Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. Два тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній", - додав мер Львова.

Обстріл Львова 19 вересня

Під час масованого обстрілу по Україні Львів атакували 18 безпілотників-камікадзе, 15 з яких вдалося збити, через що почалася масштабна пожежа.

Незабаром з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що з-під завалів у Львові дістали й тіло молодого чоловіка, який працював на складі.

Наразі відомо, що через пожежу, причиною якої став обстріл, згоріло 300 тонн гуманітарної допомоги.

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Львів